Стало известно, направляли ли призывников весенней кампании в новые регионы

Граждане, призванные на службу в армию в ходе весенней кампании, не направлялись в пункты дислокации Вооруженных сил РФ в новых регионах страны и не принимали участия в выполнении задач специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявили в пресс-службе российского министерства обороны, передает ТАСС.

«В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации в новых регионах <...> военнослужащие по призыву не направлялись», — подчеркнули в ведомстве.

Речь идет о местах дислокации российских войск в Херсонской области, Донецкой народной республике (ДНР), Запорожской области и Луганской народной республике (ЛНР). Призывники не появлялись в этих регионах и не выполняли здесь задачи СВО, уточнили в Минобороны РФ.

С 1 апреля по 15 июля в РФ прошел весенний призыв на службу в армию. Отправка граждан со сборных пунктов субъектов страны в войска началась с 15 апреля.

По информации министерства обороны, всего в рамках этой кампании в ВС РФ и иные воинские формирования были направлены 150 тыс. граждан.

Ранее в Государственной думе РФ рассказали, какие повестки будут выдавать призывникам в ходе осенней кампании.