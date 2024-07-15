В Минобороны назвали число россиян, попавших под весенний призыв

В рамках весеннего призыва в армию, закончившегося 15 июля, на службу направили 150 тыс. граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

«Для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 150 тыс. человек», — говорится в сообщении ведомства.

В марте заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Владимир Цимлянский заявлял, что граждан, которые подпали под весенний призыв, не будут направлять в зону спецоперации или пункты дислокации в Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

11 июля глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что аналогичные правила будут действовать и в отношении осеннего призыва.

Ранее стало известно, сохранятся ли бумажные повестки в ходе осеннего призыва.