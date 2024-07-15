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Стало известно, где будет отбывать домашний арест генерал Попов

Генерал Иван Попов будет отбывать домашний арест в Москве

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Пресс-служба Минобороны РФ

Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, будет отбывать домашний арест в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

«Избрать более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста по адресу: город Москва…», — сказал судья 235-го гарнизонного военного суда.

В понедельник, 15 мая, военный суд перевел экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попова под домашний арест. Попова вывели из «аквариума» и сняли наручники. Двумя месяцами ранее этот же суд отказался удовлетворить аналогичное ходатайство следствия.

Экс-командующего 58-й армией ВС РФ арестовали в конце мая по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он продал 2 тыс. тонн металла, необходимого для строительства оборонительных рубежей на Запорожском направлении. Ущерб может составлять 100 млн рублей.

Ранее генерал Попов попросил СК РФ возбудить дело в отношении адвоката.

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