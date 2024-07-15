Зеленский назвал необходимое количество Patriot, чтобы закрыть небо Украины

Украине необходимо 25 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для защиты воздушного пространства страны. Об этом во время пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась в эфире телемарафона, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он прокомментировал решение главы Белого дома Джо Байдена в ходе саммита НАТО о передаче систем противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что Киев добился передачи пяти дополнительных ЗРК Patriot.

«25 систем Patriot нам нужно, чтобы защитить полностью Украину», — заявил политик. При этом он отказался назвать количество Patriot, которые фактически планирует получить Киев.

11 июля сообщалось, что Украине в рамках нового пакета военной помощи будет предоставлен старый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Стоимость батареи ЗРК, которая будет передана Киеву в ближайшее время, составляет до $100 млн, что в десять раз ниже, чем новый комплекс такого типа, который оценивается в $1 млрд.

10 июля Байден от лица союзников по НАТО пообещал в ближайшие месяцы предоставить Украине еще десятки тактических и пять стратегических систем ПВО и сотни ракет-перехватчиков к ним. Оборудование для пяти стратегических систем ПВО Украине передадут пять стран — США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия.

Позднее стало известно, что Украина получит от Запада системы ПВО Patriot, SAMP-T, NASAMS, HAWK, IRIS и Gepard.

Ранее Зеленский пожаловался на постоянную нехватку систем Patriot.