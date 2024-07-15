Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский назвал необходимое количество Patriot, чтобы закрыть небо Украины

Зеленский: Украине необходимо 25 ЗРК Patriot для защиты воздушного пространства

close
100%
Britta Pedersen/Pool/AP

Украине необходимо 25 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot для защиты воздушного пространства страны. Об этом во время пресс-конференции в Киеве, которая транслировалась в эфире телемарафона, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Он прокомментировал решение главы Белого дома Джо Байдена в ходе саммита НАТО о передаче систем противовоздушной обороны (ПВО). Он отметил, что Киев добился передачи пяти дополнительных ЗРК Patriot.

«25 систем Patriot нам нужно, чтобы защитить полностью Украину», — заявил политик. При этом он отказался назвать количество Patriot, которые фактически планирует получить Киев.

11 июля сообщалось, что Украине в рамках нового пакета военной помощи будет предоставлен старый зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Стоимость батареи ЗРК, которая будет передана Киеву в ближайшее время, составляет до $100 млн, что в десять раз ниже, чем новый комплекс такого типа, который оценивается в $1 млрд.

10 июля Байден от лица союзников по НАТО пообещал в ближайшие месяцы предоставить Украине еще десятки тактических и пять стратегических систем ПВО и сотни ракет-перехватчиков к ним. Оборудование для пяти стратегических систем ПВО Украине передадут пять стран — США, Германия, Нидерланды, Румыния и Италия.

Позднее стало известно, что Украина получит от Запада системы ПВО Patriot, SAMP-T, NASAMS, HAWK, IRIS и Gepard.

Ранее Зеленский пожаловался на постоянную нехватку систем Patriot.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами