Суд о домашнем аресте для генерала Попова закрыли для прессы

В Москве 235-й гарнизонный военный суд рассмотрит в закрытом режиме ходатайство следствия о переводе экс-командующего 58-й армией ВС РФ Ивана Попову под домашний арест. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь суда Алена Плигина отметила, что вместе с материалами в суд поступило ходатайство о закрытии процесса. Однако согласно статье 241 УПК РФ, такой вопрос должны решать в открытом судебном заседании в присутствии сторон.

Экс-командующего 58-й армией ВС РФ арестовали в конце мая по подозрению в особо крупном мошенничестве. Следствие считает, что он продал 2 тыс. тонн металла, необходимого для строительства оборонительных рубежей на Запорожском направлении. Ущерб может составлять 100 млн рублей.

В июле источник ТАСС рассказал, что основным доказательством в уголовном деле об особо крупном мошенничестве стал банковский перевод в размере более 1 миллиона рублей на карту генерала Ивана Попова.

Ранее генерал Попов попросил СК РФ возбудить дело в отношении адвоката.