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Российская ПВО сбила украинский МиГ-29

Российская ПВО за сутки сбила самолет МиГ-29 и 36 беспилотников ВСУ

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militarizm.su

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины и 36 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Также средства ПВО сбили пять реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США.

Накануне МО РФ показало кадры уничтожения пусковой установки зенитного ракетного комплекса IRIS-T производства Германии. Отмечается, что боевые машины, которые находились в районе населенного пункта Волосское Днепропетровской области, были обнаружены при помощи беспилотников.

Средства объективного контроля подтвердили уничтожение пусковой установки ЗРК IRIS-T, радиолокационной станции TRML-4D и личного состава ВСУ, обслуживавшего боевые машины комплекса.

В этот же день сообщалось, что российские солдаты в ходе боевых действий на Украине вывели из строя радиолокационную станцию воздушной разведки RADA RPS-42, произведенную в Израиле.

Ранее российские войска впервые уничтожили боевую машину зенитного ракетно-пушечного комплекса «Тунгуска».

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Операция на Украине
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