Немецкие снайперы сообщили об участии в боях за Часов Яр на стороне ВСУ

В боях за стратегически важный город Часов Яр принимают участие и немецкие наемники, выступая на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ролике на YouTube-канале Der Spiegel один из них дал интервью корреспонденту немецкого издания.
В общении с журналистами 49-летний снайпер по имени Отто из Баварии признался, что сейчас участвует в боях под Часовым Яром.
Он уточнил, что начал воевать в рядах ВСУ в 2022 году. По словам немца, первоначально он приехал в Киев, а после отправился на фронт на три месяца. Затем снайпер начал регулярно приезжать в зону боевых действий.
Отто также рассказал, что за время своих поездок на передовую в том числе взаимодействовал вместе с украинскими пехотинцами на линии боевого соприкосновения.
В общении со Spiegel он также сообщил о том, что был достаточно серьезно ранен во время одного из боев. После госпитализации он восстановился и вернулся на боевые позиции.
Судя по ролику, Отто лечился в больнице в Киеве, и к нему во время госпитализации лично приезжал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Видео с немецкими снайперами, работающими в паре в боях за Часов Яр, недавно опубликовал Telegram-канал «Военная хроника».
Ранее появилось видео, как российский десантник штурмует позиции ВСУ.