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На Украине рассказали о продвижении российских войск у Часова Яра

Украинский солдат «Шизик» рассказал о продвижении ВС РФ у Часова Яра

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Евгений Биятов/РИА Новости

Сержант роты бригадной разведки 93-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Шизик» заявил, что российские войска продвигаются около населенного пункта Часов Яр в ДНР. Его слова приводит издание УНИАН.

По словам военного, российские солдаты смогли закрепиться на позициях в лесу. «Шизик» назвал ситуацию для ВСУ стабильно напряженной.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска за неделю отразили 35 контратак Вооруженных сил Украины. По его данным, за это время ВСУ потеряли около 9 620 военнослужащих, что на 600 больше по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Военный эксперт добавил, что украинские войска также потеряли 10 танков, 125 орудий полевой артиллерии, 43 полевых склада боеприпасов, 12 станций РЭБ и более 180 боевых машин.

12 июля министерство обороны РФ сообщало, что в течение недели на линии боевого соприкосновения в плен ВС РФ сдались 22 украинских военнослужащих.

Ранее сообщалось, что Россия уничтожает дорогостоящие танки Abrams дешевыми дронами «Упырь».

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