Российский морской дрон оснастят ракетами

Тяжелый многофункциональный возвращаемый морской дрон на базе безэкипажного катера «Визир» планируют вооружить легкими ракетами. Об этом в комментарии РИА Новости заявил управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.

По его словам, такой катер может выполнить функцию носителя ракеты с малой поражающей мощностью, которая имеет свою видеокамеру, автономное управление джойстиком с земли.

Он отметил, что скорость ракеты небольшая, а сама ракета — очень простое и дешевое изделие стоимостью около 500 тысяч рублей. Таких установок можно смонтировать на катере в количестве от шести до восьми единиц, добавил Даниленко.

1 июля гендиректор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов заявил, что малые ракетные корабли ВМФ РФ начнут строить с дополнительной защитой машинного отделения от морских дронов.

До этого в Одессе прошло мероприятие Black Sea Security Forum 2024, на котором показали новинки украинской военной техники, в том числе морской дрон Stalker 5.0.

10 июня на выставке HeliRussia-2024 в Москве впервые продемонстрировали вторую версию белорусского ударного вертолета Hunter, который способен бороться с морскими беспилотниками.

Ранее беспилотные аппараты ВСУ атаковали два судна в Азовском море.