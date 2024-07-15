В Одесской области дезертир напал на пограничников

В Одесской области дезертир из Вооруженных сил Украины (ВСУ) напал на пограничников. Об этом пишет «Украинская правда».

По данным издания, все произошло в населенном пункте Марьяновка. Пограничники остановили машину, в котором кроме водителя были еще четыре человека. Двое мужчин начали убегать в разных направлениях. Один из убегавших во время погони напал на военного.

В итоге дезертира ликвидировали. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что пограничник не стрелял в спину беглецу, как писали в соцсетях, а защищался от нападения.

До этого боец Вооруженных сил Украины Вадим Демчинский, попавший в российский плен под Волчанском, рассказал, как с двумя сослуживцами двое суток ждал эвакуации на чердаке дома. По его словам, бронетранспортер (БТР), который должен был их эвакуировать, открыл огонь по дому, где они прятались. Инцидент произошел на первом боевом задании — группа попала под обстрел, и лишь трое солдат смогли укрыться в доме.

Ранее в Финляндии заявили о нарушителе границы из России.