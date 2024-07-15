Средства ПВО сбили три украинских беспилотника в Курской области, сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Утром в Железногорском районе средствами ПВО сбито три украинских БПЛА самолетного типа», — написал Смирнов.

Он также поблагодарил военных за работу и призвал жителей ни в коем случае не приближаться к обломкам беспилотников, так как это очень опасно.

15 июля в Минобороны России сообщили, что средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 22 украинских беспилотника. Большинство из них было сбито над Брянской областью.

На прошлой неделе украинский дрон пробил стену завода «Промет-СЭЗ» в Тульской области. На заводе делают металлические стеллажи для складов и офисов. Ущерб подсчитывают. Всего за ночь завод атаковали четыре украинских беспилотника.

Ранее сообщалось, что российские военные стали использовать собак для борьбы с дронами.