Средства ПВО за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 22 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи <...> дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 22 БПЛА, из которых 15 — над территорией Брянской области, шесть — над территорией Республики Крым», — сообщили в военном ведомстве.

Также еще один беспилотник сбит над Липецкой областью.

Накануне расчет орудия «Нона-К» западной группировки российских войск сумел с первого выстрела уничтожить расчет беспилотников Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. На видео показано, как орудие стреляет, после чего расчету поступает информация о том, что ему удалось поразить цель с первого выстрела.

Отмечается, что интенсивность работы у расчетов «Нона-К» очень высокая, особенно когда нужно поддерживать огнем штурмовиков.

Ранее сообщалось, что российские военные стали использовать собак для борьбы с дронами.