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Российские системы ПВО уничтожили снаряды HIMARS на Донецком направлении

Система ПВО уничтожила как минимум шесть снарядов HIMARS на Донецком направлении

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Aaron Favila/AP

Расчеты зенитного ракетного комплекса «Бук» группировки войск «Восток» из Бурятии уничтожили как минимум шесть снарядов от РСЗО HIMARS на Донецком направлении. Об этом сообщает ТАСС.

По словам командира расчета с позывным «Серый», снаряды шли большим «пакетом», все они были уничтожены.

Он добавил, что часть из них были направлены на уничтожение систем противовоздушной обороны.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили две ракеты ATACMS и 17 украинских беспилотников.

Кроме того, была поражена переоборудованная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200 и шесть реактивных снарядов HIMARS американского производства.

12 июля стало известно, что российские средства ПВО за неделю сбили 308 беспилотных летательных аппаратов. В оборонном ведомстве заявляли, что также были уничтожены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США и три крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании.

Ранее российские военные сбили четыре ракеты ATACMS и десятки дронов.

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