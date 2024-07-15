Российские системы ПВО уничтожили снаряды HIMARS на Донецком направлении

Расчеты зенитного ракетного комплекса «Бук» группировки войск «Восток» из Бурятии уничтожили как минимум шесть снарядов от РСЗО HIMARS на Донецком направлении. Об этом сообщает ТАСС.

По словам командира расчета с позывным «Серый», снаряды шли большим «пакетом», все они были уничтожены.

Он добавил, что часть из них были направлены на уничтожение систем противовоздушной обороны.

До этого в министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили две ракеты ATACMS и 17 украинских беспилотников.

Кроме того, была поражена переоборудованная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200 и шесть реактивных снарядов HIMARS американского производства.

12 июля стало известно, что российские средства ПВО за неделю сбили 308 беспилотных летательных аппаратов. В оборонном ведомстве заявляли, что также были уничтожены четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США и три крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании.

Ранее российские военные сбили четыре ракеты ATACMS и десятки дронов.