В Липецкой области упал беспилотник

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал на территорию электроподстанции в Становлянском округе Липецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале главы региона.

Губернатор подчеркнул, что в текущий момент на месте падения работают сотрудники правоохранительных органов. По его словам, работа электроподстанции в результате произошедшего не нарушена.

Артамонов добавил, что пострадавших нет.

До этого в Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) заявили, что предприятие подверглось массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Ночью 30 июня произошла предыдущая массированная атака беспилотных летательных аппаратов на комбинат.

По предварительной информации, один из упавших дронов повредил установку разделения кислорода. Еще четыре беспилотника попытались атаковать здание кислородной станции. Один из БПЛА, по данным Baza, также повредил гараж. Он загорелся, но пожар быстро потушили. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Белгороде ВСУ сбросили с неба взрывчатку на парковку.