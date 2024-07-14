Хуситы заявили, что атаковали израильское судно в Аденском заливе

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы), правящее в северной части Йемена, заявило об атаке в Аденском заливе на израильское судно. Об этом, ссылаясь на представителя вооруженных сил хуситов Яхью Сариа, сообщает РИА Новости.

По его словам, военно-морские силы, беспилотные и ракетные подразделения хуситов выполнили совместную операцию, во время которой нанесли баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами в Аденском заливе удар по израильскому судну MSC UNIFIC.

Сариа также заявил, что «Ансар Аллах» с помощью дронов атаковало ряд военных целей в районе Эйлата на юге Израиля.

В ночь на 10 июля хуситы заявили о проведении трех атак на суда, связанные с Израилем и США, в Аравийском море и Аденском заливе.

8 июля сообщалось, что Вооруженные силы США нанесли новый удар по Йемену, уничтожив два беспилотника хуситов из движения «Ансар Аллах».

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