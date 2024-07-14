Стало известно, сколько стран войдут в коалицию по разминированию на Украине

В созданную по инициативе Литвы международную коалицию по разминированию на Украине войдут более 20 стран. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Минобороны республики.

Отмечается, что контактную группу по данному проекту возглавляют Вильнюс и Рейкьявик.

«Меморандум о взаимопонимании оговаривает создание фонда членов коалиции и возможность приобретения необходимой материальной части», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в течение лета к коалиции присоединятся новые члены, и в итоге их будет 22.

Кроме этого, сообщается, что Литва осуществила начальный взнос в фонд коалиции в размере €17 млн, а также передала Украине 26 БТР М-113 и 370 антидронов.

27 июня Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с Литвой и Эстонией. Позже стало известно, что Эстония не отправила группу саперов на Украину из-за бюрократических проблем со стороны Киева.

Ранее сообщалось, что Литва может возобновить закупки кассетных боеприпасов.