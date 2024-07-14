Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая со ссылкой на собственные источники заявила, что главнокомандующий армией страны Александр Сырский согласен на капитуляцию. Пост с соответствующим содержанием появился в аккаунте парламентария в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам законодателя, военачальник не верит в способность Киева одержать победу в конфликте против Москвы.

«Он (Сырский. — «Газета.Ru») согласен подписывать режим прекращения огня и всякие вариации на тему капитуляции и принуждения к миру», — добавила депутат.

В связи с этим Безуглая назвала Сырского преступником. Она подчеркнула, что каждый день пребывания главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) на соответствующем посту ведет к снижению боеспособности армии страны.

Также парламентарий обратила внимание, что при принятии решений военачальник не учитывает мнение находящихся на поле боя командиров. Как она отметила, именно по этой причине Вооруженным силам РФ удалось прорвать оборону украинских войск у населенных пунктов Дзержинска (Торецка) и Новгородска (Нью-Йорка) в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее министра обороны Украины Рустема Умерова обвинили в потере контроля над ВСУ.