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Группа российских военных заняла три украинских опорных пункта вместо одного

Минобороны: группа ВС РФ заняла три опорных пункта ВСУ за день

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РИА «Новости»

Командир штурмового подразделения ВС РФ с позывным «Джек» рассказал, что его группа заняла три украинских опорных пункта при плане на день захватить один. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Неоднократно выдвигаясь на позиции, занимали опорник один. И когда разведгруппа сообщила, что неподалеку есть еще один опорный пункт. И буквально через пару часов мы зачистили целых три опорника», — рассказал он.

Джек добавил, что такой скорости продвижения штурмовых групп не ожидали солдаты ВСУ.

11 июля в МО РФ сообщили, что беспилотные летательные аппараты 1-й гвардейской танковой армии группировки российских войск «Запад» в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожили боевую технику и нанесли удары по замаскированным опорным пунктам противника.

А в начале июля штурмовики Су-25 ударили по опорному пункту ВСУ неуправляемыми бомбами. Цель была поражена.

Ранее российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР.

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Операция на Украине
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