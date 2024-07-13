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Белорусские пограничники продолжают нести службу в усиленном режиме

Молостов: погранвойска Белоруссии продолжают нести службу в усиленном режиме

Несмотря на нормализацию обстановки и отвод украинских войск от белорусских рубежей, пограничники РБ продолжают нести службу в усиленном режиме. Об этом заявил председатель Государственного пограничного комитета республики Константин Молостов, сообщает БелТА.

Молостов отметил, что с точки зрения охраны госграницы Белоруссии обстановка на ее южных рубежах остается сложной в связи с тем, что на Украине ведутся боевые действия.

«Сохраняется плотность разведки территории нашей страны, в том числе с помощью беспилотных летальных аппаратов», — пояснил Молостов.

При этом он отметил «значительное снижение количества провокаций со стороны военнослужащих Украины», таких действий в последние дни не наблюдается вовсе.

13 июля сообщалось, что Украина отвела войска от границы с Белоруссией. Председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель заявил, что предпринятые меры возымели действие и 10 дней назад разведка зафиксировала отвод подразделений ВСУ из приграничных районов.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил отвести войска от границы с Украиной.

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