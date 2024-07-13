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Украина отвела войска от границы с Белоруссией

Тертель: меры возымели действие, Украина отвела войска от белорусской границы

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Gleb Garanich/Reuters

Украина отвела войска, ранее сконцентрированные в районе границы с Белоруссией. Об этом заявил председатель Комитета государственной безопасности республики Иван Тертель, сообщает агентство БелТА.

По словам Тертеля, предпринятые белорусской стороной меры реагирования возымели действие. Он отметил, что «украинская сторона вела себя сдержанно» и 3-4 июля разведка зафиксировала отвод подразделений ВСУ из приграничных районов.

В тот же день о ликвидации напряженности на границе с Украиной заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он дал поручение об отводе белорусских сил с южных рубежей в места постоянной дислокации.

29 июня в минобороны Белоруссии заявили, что «коалиция западных стран» пытается втянуть Минск в конфликт на Украине. В ведомстве утверждали, что на белорусско-украинской границе ведется сосредоточение вооружений и личного состава ВСУ, идет минирование и «наращивание инженерных заграждений».

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военный эксперт усомнился в том, что Киев решится на провокацию в Белоруссии.

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