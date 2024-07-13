Лукашенко назвал самое опасное для Белоруссии направление после ухода ВСУ с границы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на встрече с военными, что нельзя пропустить возможные угрозы с западного направления. Об этом сообщает государственное агентство БелТА в Telegram-канале.

«И время… подтверждает то, что нам надо не пропустить с запада... Вот там идет активизация. Поэтому северо-западное направление — там ребята должны быть готовы ко всему», — сказал белорусский лидер.

По его словам, западные страны «провоцируют» Белоруссию, «чтобы втянуть в эти разборки, в эту войну». Лукашенко призвал не допустить этого и предупредил военных, что нельзя пропустить возможные угрозы с запада.

13 июля белорусский лидер проинспектировал 56-й зенитный ракетный полк, после чего заявил, что напряженность на границе с Украиной ликвидирована, поскольку Киев отвел войска от белорусско-украинской границы. По его словам, на текущий момент у Белоруссии отсутствуют какие бы то ни было осложнения с Украиной. Лукашенко принял ответные меры: поручил отвести белорусские силы с южных рубежей в место постоянной дислокации.

Ранее Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине.