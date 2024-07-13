Из-за невыполнения «фантастических задач командования» в 24-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет уволен комбриг. Об этом со ссылкой на украинскую журналистку Анну Калюжную пишет издание «Страна.ua».

Калюжная отмечает, что в ВСУ бригада «является основой сдерживающей силой в Часовом Яру». По ее словам, подразделению ставятся «фантастические задачи», выходящие за рамки реалий. При этом «снимаются командиры, а не фантазии». В подтверждение своих слов она уточняет, что в последнее время в Вооруженных силах Украины сняли комбригов 14-й, 43-й, 65-й, 68-й и 79-й бригад.

4 июля похожее мнение выразил командир роты 206-го батальона территориальной обороны ВСУ Роман Кулик. На своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он написал, что перед подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) часто ставятся «фантастические задачи для космодесантников», в результате чего они не выполняются. Он охарактеризовал такие действия командования как «близорукость, тупость, преступную халатность».

3 июля стало известно, что оборона ВСУ на востоке Часова Яра пала, после чего украинские подразделения сосредоточились на обороне западной части города. Британский эксперт Александр Меркурис назвал отступление ВСУ из Часова Яра «ужасной новостью» для Украины.

Ранее в ВСУ раскрыли последствия ударов российских планирующих бомб по Часову Яру.