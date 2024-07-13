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Уничтожен склад с парапланами, которые ХАМАС применил для атаки на Израиль

ЦАХАЛ: Армия Израиля уничтожила парапланы ХАМАС, примененные 7 октября 2023 года

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Amir Cohen/Reuters

Израильские военнослужащие нанесли удар по складу с парапланами в городе Рафах, расположенном на юге сектора Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении отмечается, что уничтоженные парапланы использовались для атаки палестинского движения ХАМАС на еврейское государство 7 октября 2023 года. Именно после этого нападения правительство Израиля объявило о проведении полномасштабной операции в секторе Газа.

Также, по словам представителей ЦАХАЛ, за минувшие сутки солдаты ликвидировали несколько шахт подземных туннелей в районе города Рафах. Кроме того, израильские военнослужащие уничтожили некоторое количество вооруженных сторонников ХАМАС, уточняется в публикации.

«Войска <...> продолжают оперативные мероприятия в городе Газа. В сотрудничестве с Военно-воздушными силами (ВВС) Израиля за прошедший день бойцы ликвидировали нескольких террористов», — добавили в армейской пресс-службе.

До этого руководство Израиля опубликовало имена предполагаемых членов ХАМАС, которых спонсировало Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Всего в список попали 108 человек.

Ранее бойцы ЦАХАЛ атаковали позицию ХАМАС на территории одной из школ в секторе Газа.

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