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Стало известно, для чего изучают крылатые ракеты Storm Shadow

РИА Новости: специалисты в РФ научились определять модификации Storm Shadow

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Wikimedia Commons

Российские специалисты смогут отличать модификации крылатых ракет Storm Shadow после их изучения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инженера и специалиста по работе с вооружением.

По его словам, была изучена часть центроплана, включающая крылья и модуль с блоками управления полетом и развертыванием крыла. Там же расположена система подвесных креплений и центральный выключатель.

«С данного блока будут демонтированы выключатель и все электрические схемы вместе с проводами для объективного контроля изменения в последующем конструкции ракеты», — рассказал специалист.

Он отметил, что основной целью исследования является определение возможных модификаций Storm Shadow и особенностей работы блоков управления.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

12 июля Минобороны РФ сообщало, что российские системы противовоздушной обороны за прошедшую неделю сбили четыре ракеты ATACMS производства США и три британских ракеты Storm Shadow.

Газета Wall Street Journal со ссылкой на украинскую разведку и чиновников Пентагона также писала, что российские войска постепенно адаптируют средства радиоэлектронной борьбы для перехвата высокоточных боеприпасов и смогут в будущем чаще перехватывать ракеты ATACMS и Storm Shadow.

Ранее в России успешно испытали необычную систему ПВО.

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