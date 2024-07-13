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Президент Чехии заявил, что Украина получит по 50 тыс. снарядов в июле и августе

Президент Чехии Павел: Киев по чешской инициативе получит дополнительные снаряды

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Robert Michael/Global Look Press

Украина в июле и августе этого года в рамках чешской инициативы получит по 50 тысяч боеприпасов, а с сентября по конец года - по 80-100 тысяч боеприпасов ежемесячно. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел, пишет РИА Новости.

Соответствующее заявление он сделал в Хьюстоне. Туда он прибыл после участия саммита НАТО в Вашингтоне.

Согласно инициативе, предложенной Петром Павлом, чешская сторона выступит посредником в установлении контактов между правительствами, готовыми финансировать покупку снарядов, которые затем будут отправлены в Киев.

Еще в мае премьер-министр Чехии Петр Фиала сообщал, что по чешской инициативе на Украину будут поставлены десятки тысяч боеприпасов.

В апреле генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Чехия проинформировала страны — члены НАТО о закупке полумиллиона артиллерийских боеприпасов для ВСУ.

Ранее полиция Чехии обвинила ГРУ во взрывах на складах с боеприпасами для Украины.

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