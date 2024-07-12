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Евкуров посетил полигон, где идет подготовка на основе опыта СВО

Евкуров посетил полигон, где раньше готовили бойцов ЧВК «Вагнер»

Замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров посетил 243-й общевойсковой полигон в Молькино в Краснодарском крае, где проверил ход подготовки военнослужащих с учетом опыта специальной военной операции. Об этом сообщает РБК.

Замминистра проинспектировал внедрение новых методик обучения, в частности, по работе с дронами и использованию техники с закрытых огневых позиций.

«Техническое оснащение у нас развивается, и как раньше было у нас, после стрельбы БМП или танка, необходимо было выезжать мишенной команде к мишени и смотреть попадания, сейчас все это видно на экране. Это большой плюс», — сказал Евкуров.

Хутор Молькино находится рядом с Горячим Ключом у трассы М-4 «Дон». Неподалеку от военной части, как отмечает издание, расположен лагерь ЧВК «Вагнер», основанный в 2015 году.

До этого Евкуров проинспектировал на полигоне ВДВ в Рязанской области подготовку военных, призванных из запаса с учетом опыта боевых действий в Сирии и в ходе СВО на Украине.

Ранее Евкуров оценил качество экипировки военных в зоне СВО.

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Операция на Украине
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