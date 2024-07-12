В прифронтовой зоне Херсонской области введут пропускной режим

В Херсонской области во всех округах прифронтовой зоны для гражданских лиц поэтапно до 31 августа введут пропускной режим. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«С 1 августа на территории Каховского округа доступ гражданских лиц в 15-километровую зону будет осуществляться исключительно по пропускам», — заявил глава региона во время встречи с главой Каховского муниципального округа Павлом Филипчуком.

Сальдо добавил, что до конца августа это правило будет поочередно распространено на все округа 15-километровой зоны. В ходе встречи губернатор и глава округа обсудили стратегию социально-экономического развития Каховского округа в соответствии с требованиями российского законодательства.

Губернатор также рассказал, что в контролируемом Вооруженными силами Украины Херсоне население уменьшилось в шесть раз. Причиной Сальдо назвал прекращение существования общественно-экономической жизни города.

Ранее в Херсонской области изменили комендантский час.