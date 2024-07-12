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В США признали, что Россия «блестяще» нейтрализует западное оружие

Миршаймер: РФ проделала блестящую работу по нейтрализации западного оружия

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Нина Зотина/РИА Новости

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) выводят из строя передовые западные вооружения на Украине. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Он заявил, что он шокирован тем, как работает западное оружие на поле боя. По его словам, российская армия проделала блестящую работу по его нейтрализации.

«Люди в Пентагоне признали, — это не моя риторика – они говорят, что русские искусны в нейтрализации всего этого сложного оружия», — сказал Миршаймер.

До этого Миршаймер заявил, что Вооруженные силы Украины проигрывают на поле боя и вряд ли смогут изменить свое положение. Он сказал, что ВСУ показывают ужасные результаты на поле боя, а Россия одерживает верх.

12 июля бывший разведчик Соединенных Штатов Скотт Риттер заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить вооруженный конфликт как можно скорее. Он подчеркнул, что Украина не получит в НАТО тех условий, которые она хочет. По его мнению, Москва предложила лучшую сделку, которую Киев может получить.

Ранее в МИД заявили, что Вашингтон мог снять ограничения на использование ВСУ оружия США.

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Операция на Украине
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