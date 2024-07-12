В субъекте России увеличат выплату военным СВО в два раза

Единовременная выплата военнослужащим-контрактникам и добровольцам специальной военной операции (СВО) на Украине будет увеличена вдвое, до 500 тысяч рублей. Об этом сообщил глава республики Марий Эл Юрий Зайцев в своем Telegram-канале.

«Принял решение увеличить единовременную региональную выплату с 250 до 500 тысяч рублей военнослужащим и добровольцам, заключившим контракт с Минобороны РФ», — заявил он.

Зайцев отметил, что с самого начала проведения спецоперации в Марий Эл действуют порядка 49 дополнительных мер поддержки участников СВО и их семей.

Глава республики среди прочего рассказал, что еще 195 тысяч рублей выплачивается участникам спецоперации из федерального бюджета. По словам Зайцева, военнослужащие из республики доблестно отстаивают интересы России в боевых действиях на фронте.

До в другом регионе России — Дагестане — в пять раз увеличили выплату для контрактников, которые участвуют в военной спецоперации РФ на Украине.

Ранее в российском регионе начали платить за приведенных в военкомат знакомых.