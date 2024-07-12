Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны Китая объяснило совместные военные учения с Россией

МО КНР: военные учения с РФ укрепят двустороннее стратегическое партнерство

close
100%
Виталий Аньков/РИА Новости

Совместные военные учения ВС Китая и России поспособствуют углублению всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. Об этом заявило министерство обороны КНР в соцсети WeChat.

«Учения поспособствуют дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнерства КНР и РФ и координации в новую эпоху», — говорится в сообщении.

9 июля российский корвет «Совершенный» совместно с боевыми кораблями Военно-морских сил (ВМС) КНР провели тренировки в акватории Филиппинского моря. Из заявления следует, что среди китайских судов в учениях приняли участие эсминец «Иньчуань» и фрегат «Хэншуй». Также к тренировкам присоединился экипаж универсального транспорта снабжения «Вэйшуньху».

8 июля корветы «Резкий» и «Громкий» вышли из главной базы Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). При выходе из порта моряки отработали экстренное приготовление к бою и походу, а при прохождении узкости провели тренировку по отражению атаки беспилотного летательного аппарата условного противника.

Ранее генсека НАТО обеспокоило появление военных Китая в Белоруссии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами