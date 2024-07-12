Минобороны Китая объяснило совместные военные учения с Россией

Совместные военные учения ВС Китая и России поспособствуют углублению всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. Об этом заявило министерство обороны КНР в соцсети WeChat.

«Учения поспособствуют дальнейшему углублению всеобъемлющего стратегического партнерства КНР и РФ и координации в новую эпоху», — говорится в сообщении.

9 июля российский корвет «Совершенный» совместно с боевыми кораблями Военно-морских сил (ВМС) КНР провели тренировки в акватории Филиппинского моря. Из заявления следует, что среди китайских судов в учениях приняли участие эсминец «Иньчуань» и фрегат «Хэншуй». Также к тренировкам присоединился экипаж универсального транспорта снабжения «Вэйшуньху».

8 июля корветы «Резкий» и «Громкий» вышли из главной базы Тихоокеанского флота (ТОФ) во Владивостоке для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). При выходе из порта моряки отработали экстренное приготовление к бою и походу, а при прохождении узкости провели тренировку по отражению атаки беспилотного летательного аппарата условного противника.

Ранее генсека НАТО обеспокоило появление военных Китая в Белоруссии.