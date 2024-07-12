Опубликованы документы об освобождении Западной Украины и Польши от нацистов

Опубликованы документы, посвященные Львовско-Сандомирской операции 1944 года, которая завершилась освобождением Западной Украины и Польши от нацистов. Документы опубликовал Центральный архив министерства обороны совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) на портале История.рф.

Операция началась 13 июля 1944 года и продолжалась две недели. В документе опубликованы доклады, боевые донесения, оперативные сводки.

В документе сказано, что группа армий «Северная Украина», будучи отброшена на 200 км, понесла колоссальные потери: 32 дивизии, включая коллаборационистскую дивизию СС «Галичина», потеряли от 50% до 70% своего личного состава, еще восемь оказались полностью уничтожены.

27 июля были освобождены Львов, Станислав (ныне Ивано-Франковск) и Перемышль. С 29 июля по 1 августа форсировали реку Висла. Так постепенно советские войска выдавливали немецкую армию с Украины и из Польши.

В документе отмечается, что в ходе операции советские войска потеряли более 65 тысяч человек.

«Кто бы мог тогда подумать, что спустя 80 лет на Украине воцарится нацистский режим, а памятники подвигу советских воинов будут цинично уничтожаться», — говорится в материале.

22 июня Минобороны России к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года опубликовало рассекреченные материалы о ходе боевых действий в первые дни войны.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о геноциде советского народа.