Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опубликованы документы об освобождении Западной Украины и Польши от нацистов

МО РФ и РВИО опубликовали документы об освобождении Западной Украины в 1944 году

close
100%
Владислав Микоша/РИА Новости

Опубликованы документы, посвященные Львовско-Сандомирской операции 1944 года, которая завершилась освобождением Западной Украины и Польши от нацистов. Документы опубликовал Центральный архив министерства обороны совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) на портале История.рф.

Операция началась 13 июля 1944 года и продолжалась две недели. В документе опубликованы доклады, боевые донесения, оперативные сводки.

В документе сказано, что группа армий «Северная Украина», будучи отброшена на 200 км, понесла колоссальные потери: 32 дивизии, включая коллаборационистскую дивизию СС «Галичина», потеряли от 50% до 70% своего личного состава, еще восемь оказались полностью уничтожены.

27 июля были освобождены Львов, Станислав (ныне Ивано-Франковск) и Перемышль. С 29 июля по 1 августа форсировали реку Висла. Так постепенно советские войска выдавливали немецкую армию с Украины и из Польши.

В документе отмечается, что в ходе операции советские войска потеряли более 65 тысяч человек.

«Кто бы мог тогда подумать, что спустя 80 лет на Украине воцарится нацистский режим, а памятники подвигу советских воинов будут цинично уничтожаться», — говорится в материале.

22 июня Минобороны России к 83-й годовщине начала Великой Отечественной войны 22 июня 1941 года опубликовало рассекреченные материалы о ходе боевых действий в первые дни войны.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут законопроект о геноциде советского народа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами