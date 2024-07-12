Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны подробности стрельбы в пункте воинской дислокации в Белгородской области

Baza: после стрельбы в месте воинской дислокации разыскивают военного из Чувашии

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

После стрельбы в пункте воинской дислокации в Белгородской области, разыскивают 29-летнего военнослужащего Алексея из Чувашии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, в результате стрельбы вечером 11 июля скончались двое и один человек ранен. Изначально предполагалось, что беглец взял с собой пулемет Калашникова и 70 патронов, но, предположительно, оружие нашли недалеко от места происшествия.

В регионе объявлен план «Перехват».

В июне бывший заключенный военнослужащий сбежал с СВО и устроил засаду у знаменитого калужского монастыря Оптина пустынь. Он пытался силой отобрать машину у проезжающих женщин, угрожал автоматом и стрелял под ноги. Очевидцы говорят, что мужчина был трезв. Людей пыталась защитить монахиня, не испугавшаяся оружия. Силовики смогли задержать нападавшего только с третьего раза.

В апреле суд в Томске приговорил российского военнослужащего, самовольно оставившего воинскую часть, к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Солдат не явился в воинскую часть по истечении отпуска в мае прошлого года, а в июле его нашли и задержали полицейские.

В сентябре военнослужащий самовольно покинул место службы и отправился в Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области, но в декабре того же года его вновь обнаружили.

Ранее в России впервые обвинили военного в добровольной сдаче в плен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами