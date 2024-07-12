Стали известны подробности стрельбы в пункте воинской дислокации в Белгородской области

После стрельбы в пункте воинской дислокации в Белгородской области, разыскивают 29-летнего военнослужащего Алексея из Чувашии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, в результате стрельбы вечером 11 июля скончались двое и один человек ранен. Изначально предполагалось, что беглец взял с собой пулемет Калашникова и 70 патронов, но, предположительно, оружие нашли недалеко от места происшествия.

В регионе объявлен план «Перехват».

В июне бывший заключенный военнослужащий сбежал с СВО и устроил засаду у знаменитого калужского монастыря Оптина пустынь. Он пытался силой отобрать машину у проезжающих женщин, угрожал автоматом и стрелял под ноги. Очевидцы говорят, что мужчина был трезв. Людей пыталась защитить монахиня, не испугавшаяся оружия. Силовики смогли задержать нападавшего только с третьего раза.

В апреле суд в Томске приговорил российского военнослужащего, самовольно оставившего воинскую часть, к семи годам лишения свободы в колонии общего режима. Солдат не явился в воинскую часть по истечении отпуска в мае прошлого года, а в июле его нашли и задержали полицейские.

В сентябре военнослужащий самовольно покинул место службы и отправился в Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области, но в декабре того же года его вновь обнаружили.

Ранее в России впервые обвинили военного в добровольной сдаче в плен.