В ФСБ сообщили о задержании украинского агента в Крыму

В ФСБ сообщили, что в Крыму задержали агента украинских спецслужб. Об этом пишет ТАСС.

По данным ведомства, задержанным оказался 42-летний гражданин Украины. С ним связались сотрудники Главного управления разведки министерства обороны страны и договорились, что он на конфиденциальной основе будет раскрывать им информацию о Вооруженных силах РФ. Мужчина передавал данные о расположении подразделений российской армии на территории Республики Крым и города Севастополя.

Однако в итоге мужчину вычислили и задержали. На него возбудили уголовное дело за шпионаж.

До этого Самарский областной суд приговорил жителя Кинельского района Георгия Камлаша к 13 годам заключения по делу о государственной измене.

Также в Херсонской области вынесли приговор 54-летнему украинцу, который занимался шпионажем в пользу Киева. По данным следствия, с марта по ноябрь 2022 года мужчина работал на службу безопасности Украины (СБУ) и собирал для нее информацию о местонахождении российских войск и сотрудниках региональной администрации.

Ранее студента из Биробиджана приговорили к пяти годам колонии за госизмену.