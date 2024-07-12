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Греция подтвердила, что не поставит Украине Patriot, С-300 и истребители F-16

Премьер Мицотакис: Греция не будет поставлять Украине Patriot, С-300 и F-16

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Fabrizio Bensch/Reuters

Греция не планирует отправлять Украине зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot производства США и российские С-300. Об этом заявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис на пресс-конференции по окончании саммита НАТО в Вашингтоне, передает ТАСС.

«Греция не будет предоставлять Украине ни систему Patriot, ни системы C-300», — сказал греческий премьер, отметив, что страна передала украинской армии другие типы зенитных систем меньшей дальности.

Мицотакис также подтвердил, что страна не планирует отправлять на Украину американские истребители F-16 в рамках «Коалиции истребителей».

«Есть другие страны, которые сделали этот выбор», — подчеркнул он и добавил, что цель Греции — дать Украине возможность защитить себя наиболее эффективным способом.

В июне Греция вошла в «Танковую коалицию» для Украины. В Польше сообщали, что к инициативе присоединились 13 из 32 стран НАТО.

Ранее Греция, Болгария и Румыния договорились о создании военного коридора.

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