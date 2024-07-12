Стало известно о стрельбе в пункте военной дислокации в Белгородской области

В ночь на 12 июля в Белгородской области произошла стрельба в пункте военной дислокации, есть погибшие и раненные. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительной информации, после стрельбы в одном из районов Белгородской области объявлен план «Перехват». Разыскивают военнослужащего с пулеметом Калашникова и 70 патронами. Информация уточняется.

В июне бывший заключенный военнослужащий сбежал с СВО и устроил засаду у знаменитого калужского монастыря Оптина пустынь. Он пытался силой отобрать машину у проезжающих женщин, угрожал автоматом и стрелял под ноги. Очевидцы говорят, что мужчина был трезв. Людей пыталась защитить монахиня, не испугавшаяся оружия. Силовики смогли задержать нападавшего только с третьего раза.

До этого в Ростове был объявлен в розыск военнослужащий-контрактник, который сбежал из здания отдела СКР по Ростовскому гарнизону, куда его доставили для дачи показаний.

5 июня Южный окружной военный суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бойца СВО Александра Ткаченко. По данным следствия, мужчина покинул воинскую часть, купил наркотики, вернулся и расстрелял двух сослуживцев.

Ранее суд отправил в колонию российского военного за самовольное оставление части.