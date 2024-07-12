На прошедшем в Вашингтоне саммите НАТО русофобы забили мирную повестку своими призывами победить Россию на поле боя. Об этом заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов, его слова передает Telegram-канал российского посольства.

«Мир на Украине рассматривается через призму стратегического поражения России. Нашу страну представляют чуть ли не исчадием ада. Пора бы прекратить строить иллюзорные «замки» и понять — Российская Федерация была, есть и будет. Победить нас никому не суждено», — заявил Антонов.

Российский дипломат отметил, что хотя на саммите и звучали призывы к мирному урегулированию, их перебивала русофобская риторика США, Британии и их сателлитов.

До этого президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что мирное урегулирование на Украине зависит только от Соединенных Штатов и России.

Хорватский президент добавил, что в текущем конфликте Украине грозит демографическое вымирание и полное экономическое истощение.

Ранее президент Джо Байден пообещал не оставлять Украину без поддержки США.