Российский посол оценил итоги саммита НАТО в Вашингтоне

Судя по итогам саммита НАТО, Североатлантический альянс встал на путь подготовки к вооруженному конфликту с Россией. Об этом ТАСС заявил посол России в США Анатолий Антонов.

«Вашингтонский саммит показал, что натовцы бесповоротно встали на путь конфронтации и материальной подготовки войны. США и их сателлиты мобилизуют максимум ресурсов для сохранения своей терпящей крах гегемонии», — заявил Антонов.

Он напомнил, что в итоговом заявлении Россия вновь названа первостепенной угрозой, а политика НАТО по отказу от серьезных переговоров с Москвой была подтверждена. При этом, как добавил Антонов, Запад объявляет своим врагом каждого, кто не соглашается с лидерством США.

До этого президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что мирное урегулирование на Украине зависит только от Соединенных Штатов и России.

Хорватский президент добавил, что в текущем конфликте Украине грозит демографическое вымирание и полное экономическое истощение.

Ранее президент Джо Байден пообещал не оставлять Украину без поддержки США.