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Британские военные недовольны Стармером

Telegraph: военные Британии недовольны заявлением Стармера об ударах по России

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Claudia Greco/Reuters

Военнослужащие британских вооруженных сил недовольны заявлением нового премьер-министра Кира Стармера об ударах по России. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники в британском министерстве обороны.

Недовольство британских военных связано с тем, что Стармер решил обнародовать разрешение Владимиру Зеленскому применять ракеты Storm Shadow для целей в России.

«С точки зрения оперативной безопасности, чем меньше вы говорите о том, что можете сделать, тем эффективнее это будет», — заявил бывший начальник генерального штаба британской армии Ричард Даннат.

Заявление о том, что Вооруженным силам Украины разрешили наносить удары британским оружием вглубь России, сделал Владимир Зеленский, в то время как сам Стармер не давал комментариев по этому вопросу.

До этого новый премьер-министр Британии Кир Стармер заявил, что странам Североатлантического альянса (НАТО) необходимо нарастить производство вооружений для того, чтобы не отставать от России.

Ранее в министерстве обороны США высказались об ударах по Крыму американским оружием.

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