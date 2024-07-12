Байден исключил нанесение ударов американским оружием по Москве

Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары по Москве или на схожую глубину на территории России оружием производства Соединенных Штатов является бессмысленным. Об этом заявил президента США Джо Байден, передает ТАСС.

«Мы разрешили Зеленскому применять американские вооружения в краткосрочной перспективе вблизи границы в глубь России <...> К примеру, если бы у Зеленского были средства для нанесения удара по Москве, по Кремлю, имело бы это смысл? Не имело бы», — заявил Байден на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

21 июня газета Politico сообщила, что Вашингтон предоставил Киеву право использовать американское оружие для поражения любых российских войск, атакующих из-за границы. Изначально целями могли быть только Вооруженные силы РФ, находящиеся на границе в районе Харьковской области. Однако позже США изменили свое решение, позволив Украине применять их оружие для ударов по любой точке пересечения границы российскими солдатами.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон продолжает обсуждать с Киевом вопрос, как и по каким целям можно использовать переданное ему американское оружие.

Ранее в министерстве обороны США высказались об ударах по Крыму американским оружием.