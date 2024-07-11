Посол заявил, что Россия будет вынуждена парировать угрозы со стороны НАТО

С военной точки зрения, НАТО наращивает угрозы безопасности, которые российская сторона вынуждена будет парировать. Об этом заявил РИА Новости глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Обратили внимание, что 10 июля «на полях» вашингтонского саммита Североатлантического альянса Соединенные Штаты и ФРГ опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что с 2026 года США начнут развертывание на германской территории новых американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности, а также гиперзвукового оружия, еще ими не созданного», — рассказал дипломат.

Гаврилов отметил, что с точки зрения военной риторики, речь идет о наращивании угроз безопасности со стороны НАТО. Эти угрозы Россия будет вынуждена эффективно парировать.

Дипломат напомнил, что Россия вводила односторонний мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности. Но после произошедших на саммите «провокационных шагов американо-германской спайки» очевидной реакцией станет адекватный военный ответ. Гаврилов подчеркнул, что подобные шаги российской стороны станут «отрезвляющим сигналом для зарвавшихся недругов РФ».

Также дипломат отметил, что решение разместить дальнобойные ракеты США на территории ФРГ с 2026 года является «грубым просчетом обеих стран». Гаврилов пояснил, что своей политикой Вашингтон демонстрирует всему миру их нацеленность на подрыв международной безопасности и стратегической стабильности.

Глава делегации выразил мнение, что в Вашингтоне и Берлине «забыли уроки прошлого». Как бы то ни было, история показывает, что рано или поздно США придется договариваться с РФ и «убрать железо», заключил Гаврилов.

Незадолго до этого в Совете Федерации заявили, что Россия в ответ на размещение дальнобойного оружия на территории Германии могла бы разместить свои ракеты на Кубе, в Северной Корее, Никарагуа или Венесуэле.

Ранее в ФРГ отреагировали на решение США разместить свое дальнобойное оружие на территории страны.