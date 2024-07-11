В результате атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали шесть человек

Шесть человек пострадали при атаках дронов ВСУ в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он заявил, что в районе села Березовка легковой автомобиль подвергся атаке дрона. Водитель и пассажир были ранены. У одного были выявлены минно-взрывная травма и контузия, у другого — черепно-мозговая травма, контузия и множественные осколочные ранения головы. Также по два человека с ранениями обратились в Борисовскую и Грайворонскую ЦРБ.

Днем 11 июля стало известно, что Вооруженные силы Украины атаковали два автомобиля в Борисовском районе Белгородской области.

В этот же день Гладков рассказал, что дроны ВСУ атаковали четыре населенных пункта в Белгородской области. В результате прилетов никто не пострадал. В селе Муром после атак оказались повреждены четыре дома в частном секторе, в селе Вознесеновка атаки беспилотников привели к возгораниям кровель трех домов.

До этого Гладков заявил, что дети, проживающие в Белгороде, должны из-за небезопасной обстановки отправляться в летние лагеря.

Ранее при обстреле Шебекино пострадали местные жители.