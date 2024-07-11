Министр обороны Украины заявил, что у Киева есть «план победы»

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что у Киева есть «план победы», но для его реализации нужно больше оружия. Его слова передает «Украинская правда».

Он отметил, что нерешительность Запада в предоставлении Украине оружия отнимает много времени, необходимого для реализации плана.

Глава минобороны также отметил, что страна нуждается в новых системах противовоздушной обороны (ПВО).

11 июля министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем на полях саммита НАТО заявил, что страна не будет поставлять Украине истребители JAS 39 Gripen, пока действует программа поставок F-16. По его словам, решение не означает, что Швеция в перспективе не собирается поставить Украине свои истребители.

В этот же день посол Украины в Сеуле Дмитрий Пономаренко попросил власти Южной Кореи, которые не хотят поставлять Киеву наступательные вооружения, передать стране системы противовоздушной обороны.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Дания и Нидерланды начали передачу Киеву истребителей F-16. По его словам, самолеты «появятся в небе над Украиной» уже этим летом. Как пояснили лидеры стран, ВСУ получат «эскадрильи современных многоцелевых самолетов F-16 четвертого поколения», сколько именно — не уточняется.

Кроме того, Амстердам выделит Киеву дополнительные €300 млн на закупку вооружений для них. И Дания, и Нидерланды ранее разрешили ВСУ использовать самолеты для ударов по России.

Ранее на саммите НАТО рассказали о темпах производства оружия для Украины.