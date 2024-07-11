Полковник объяснил решение бойцов ВСУ передать РФ координаты бункера с генералами

Участились эпизоды, когда бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) передают российским военным данные о передвижении западной техники и другую важную информацию. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, на Украине медленно, но все же ширится движение сопротивления против власти.

«Знаю достоверно, что многие солдаты на передовой сообщают нашим солдатам данные о перемещении западной техники. Есть также и движение партизан, которые сотрудничают с нашими военными. Кроме того, есть информация и о росте недовольства среди офицеров», — заявил эксперт.

До этого сообщалось, что украинские военные могли передать Вооруженным силам РФ координаты бункера с находившимися там высокопоставленными офицерами ВСУ. Официального подтверждения данной информации нет.

4 июля угнавший танк Т-64 и перешедший на сторону России бывший военнослужащий ВСУ Максим Лихачев получил паспорт РФ. До этого танкист призвал бывших сослуживцев развернуть оружие против властей Украины и покончить с геноцидом.

Ранее экс-сотрудник СБУ рассказал, почему решил перейти на сторону России.