Шольц назвал «очень хорошим» решение США разместить ракеты в ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции на саммите НАТО назвал «очень хорошим решением» планы США по размещению дальнобойных систем вооружения в Германии. Его слова передает РИА Новости.

«США решили разместить высокоточные ударные системы в ФРГ, и это очень хорошее решение, которое вписывается в уже принятые нами решения», — сказал он.

Канцлер отметил, что размещение американских ракет поможет в сдерживании России.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что ответ России на размещение Соединенными Штатами дальнобойных ракет в ФРГ будет жестким и адекватным. Она подчеркнула, что Германия не может иметь такое оружие по послевоенным соглашениям.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия заблаговременно начала работу по контрмерам в ответ на решение о размещении ракет средней и малой дальности (РСМД) США в Германии.

10 июля Вашингтон и Берлин выпустили совместное заявление, в котором говорится, что США начнут «эпизодически» размещать новые средства огневого поражения большей дальности, в том числе гиперзвуковое оружие, в Германии.

Ранее в МИД России назвали США главарем «банды войны».