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СК попросил перевести генерала Попова под домашний арест

Следствие попросило перевести генерала Попова из СИЗО под домашний арест

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Следственный комитет (СК) России просит перевести бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы 235 гарнизонного военного суда.

«Зарегистрировано ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в карточке дела.

Отмечается, что ходатайство будет рассмотрено 15 июля.

До этого Попов обратился в СК с просьбой возбудить уголовное дело в отношении адвоката Дмитрия Аграновского из-за комментариев последнего по делу о мошенничестве, фигурантом которого является генерал.

Попова арестовали по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным источников, следствие считает, что он продал 2 тыс. тонн металла, необходимого для строительства оборонительных рубежей на Запорожском направлении. Ущерб может составлять 100 млн рублей. При этом отец арестованного допустил, что его могли подставить из-за «сказанной начальству правды». Попова сняли с поста командующего в прошлом году – сам он связал свое отстранение с докладом о проблемах в армии.

Ранее второму фигуранту дела генерала Попова предъявили обвинение.

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