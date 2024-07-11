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На Украине мужчина выпрыгнул из окна, чтобы сбежать из военкомата

«Страна.ua»: украинец выпрыгнул из окна ТЦК и сломал ногу

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Shutterstock/Mehaniq

На Украине мобилизованный мужчина выпрыгнул из окна первого этажа ТЦК (аналог российских военкоматов) и сломал ногу. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник.

«В Черновцах мобилизованный мужчина выпрыгнул с окна первого этажа ТЦК и сломал ногу, сообщает местный адвокат в соцсетях», — пишет издание.

По данным источника, мужчину «незаконно задержали под его домом», в результате чего он выпрыгнул в окно «из отчаяния».

В свою очередь оперкомандование «Запад» подтверждает этот инцидент, однако утверждает, что мужчина не имел при себе военно-учетных документов.

По их словам, украинец «был приглашен» правоохранителями в ТЦК для составления административного протокола. После чего выяснилось, что мужчина военнообязанный, но не являлся в ТЦК и уклонялся от службы.

Также оперкомандование заявило, что мужчина выпрыгнул в окно, якобы чтобы «умышленно себя травмировать», а не из-за неправомерных действий.

До этого в Черновицкой области Украины мужчина после неудачной попытки сбежать из страны, чтобы не попасть на фронт, попытался избавиться от военного комиссара по пути в ТЦК.

Ранее уклонисты на Украине рассказали, как безопасно и успешно бежать из страны.

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