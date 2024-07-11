Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российская артиллерия уничтожила командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

МО: расчет «Мста-С» ликвидировал командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

close
100%
РИА Новости

Военные операторы гаубицы 2С19 «Мста-С» из группировки войск «Центр» успешно уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины на направлении к Авдеевке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя министерства обороны России (МО РФ).

По информации ведомства, бойцы, оперирующие самоходной артиллерийской установкой калибра 152 мм, прибыли на позицию, обнаружили цель и нанесли удар по командному пункту противника, расположенному в разрушенном здании на Авдеевском направлении в ходе специальной военной операции.

Также отмечается, что артиллеристы активно занимаются маскировкой своей боевой техники и осуществляют непрерывный контроль над воздушным пространством.

При обнаружении вражеских беспилотников они совместно с зенитчиками открывают огонь из стрелкового оружия для быстрого нейтрализации угрозы и обеспечения безопасности своих сил и техники.

Накануне российские военные дали бой штурмовикам элитной украинской бригады. Как рассказали в Минобороны, в бой с подразделением вступили бойцы группировки войск «Север».

Ранее боец ВС России заявил, что у ВСУ начинается снарядный голод.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами