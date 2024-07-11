Российская артиллерия уничтожила командный пункт ВСУ на Авдеевском направлении

Военные операторы гаубицы 2С19 «Мста-С» из группировки войск «Центр» успешно уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины на направлении к Авдеевке. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя министерства обороны России (МО РФ).

По информации ведомства, бойцы, оперирующие самоходной артиллерийской установкой калибра 152 мм, прибыли на позицию, обнаружили цель и нанесли удар по командному пункту противника, расположенному в разрушенном здании на Авдеевском направлении в ходе специальной военной операции.

Также отмечается, что артиллеристы активно занимаются маскировкой своей боевой техники и осуществляют непрерывный контроль над воздушным пространством.

При обнаружении вражеских беспилотников они совместно с зенитчиками открывают огонь из стрелкового оружия для быстрого нейтрализации угрозы и обеспечения безопасности своих сил и техники.

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