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Два беспилотника ВСУ сбили в Брянской области, пострадавших нет

Богомаз заявил об уничтожении БПЛА ВСУ над двумя районами Брянской области

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Беспилотник Вооруженных сил Украины уничтожили над Клинцовским районом Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Клинцовским районом силами ПВО министерства обороны РФ», — написал губернатор.

Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Оперативные и экстренные службы региона работают на месте, добавил он.

Еще один беспилотник уничтожили средства ПВО над Суражским районом. Никто не пострадал, разрушений нет.

Ночью губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что город Грайворон подвергся атаке украинских беспилотников.

В результате сброса двух взрывных устройств на парковку возле многоквартирного дома оказались повреждены два автомобиля, также произошло аварийное отключение электричества на одной из улиц Грайворона, в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая, добавил он.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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