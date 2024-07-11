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Нидерланды помогут Украине купить миллион беспилотников

Нидерланды сообщили, что направят €20 млн на закупку 1 млн дронов для Украины

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Газета.Ру

Нидерланды направят €20 млн в фонд «коалиции дронов», что позволит приобрести около одного миллиона ударных беспилотников для украинской армии. Об этом сообщается на сайте министерства обороны королевства.

«Нидерланды пожертвуют €20 млн в совместный фонд новой коалиции дронов. Это должно привести к поставке на Украину 1 млн так называемых ударных дронов от первого лица», — говорится в сообщении.

Цель коалиции, подчеркнули в минобороны Нидерландов, — подарить Украине миллион ударных дронов в этом году, а затем расширить предложение на другие типы, например, для разведки. На данный момент на поставку FPV-дронов украинской армии зарегистрировались более 265 компаний, в том числе девять голландских.

«Украине срочно нужно много ударных дронов. Они доказали свою эффективность на поле боя. Мы обеспечим это вместе с 11 другими странами, что мы подтвердили сегодня во время саммита НАТО», — приводит ведомство слова министра обороны страны Рубена Брекельманса.

Дания и Нидерланды начали передачу Украине истребителей F-16, заявлял накануне госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ранее стали известны время и место проведения следующего саммита НАТО.

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