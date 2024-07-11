Опасность атаки беспилотников объявили в Курской области

Силы ПВО привели в готовность в Курской области в связи с опасностью атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал он.

9 июля Telegram-канал Mash сообщал, что в Курске родители обнаружили рядом с детским садом украинский беспилотник. По предварительным данным, это был чешский беспилотник самолетного типа с размахом крыльев 4,85 метра Primoco One 150. Mash заявляет, что он нес около 30 кг взрывчатки.

Накануне вечером российское Минобороны сообщало о перехвате беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

До этого сообщалось о попадании снаряда в многоквартирный дом в Шебекино.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.